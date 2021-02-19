  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Військові відновили польоти Ан-26, припинені після авіакатастрофи в Чугуєві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тренувальні польоти Ан-26 під Харковом відновлено - Військові відновили польоти Ан-26, припинені після авіакатастрофи в Чугуєві
    Тренувальні польоти Ан-26 під Харковом відновлено
    Фото: mil.gov.ua

    Курсанти будуть відпрацьовувати польоти з одним вимкненим та задросельованим двигуном

    На Харківщині вперше після авіакатастрофи, в якій загинули 26 офіцерів та курсантів, відновили польоти на літаку Ан-26.

    Про це повідомила у Facebook пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба.

    «Після тривалої зупинки польотів, літак Ан-26Ш знову в небі. Основним завданням командирських тренувальних польотів, що наразі тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном», - йдеться у повідомленні.

    За словами заступника командира військової частини з льотної підготовки Романа Куценка, наразі виконуються командирські польоти.

    «Їх основна мета – підтримання на високому рівні та удосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів. Виконують польоти літаки Л-39, вертольоти Мі-2 та літаки Ан-26. Літаки Ан-26 після тривалої перерви в польотах сьогодні почали з відпрацювання польотів на імітацію відмови двигуна і виконують посадку на одному двигуні», - зазначив Куценко.

    Як повідомлялося, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

    Розслідування катастрофи літака Ан-26 знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

    18 грудня 2020 року у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.

    Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якому вручили підозру, не був затриманий. Досудове слідство триває.

    Теги: ЗСУ військові навчання літак військові Харківщина розслідування курсант
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies