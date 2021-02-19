Військові відновили польоти Ан-26, припинені після авіакатастрофи в Чугуєві

Курсанти будуть відпрацьовувати польоти з одним вимкненим та задросельованим двигуном

На Харківщині вперше після авіакатастрофи, в якій загинули 26 офіцерів та курсантів, відновили польоти на літаку Ан-26.

Про це повідомила у Facebook пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба.

«Після тривалої зупинки польотів, літак Ан-26Ш знову в небі. Основним завданням командирських тренувальних польотів, що наразі тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника командира військової частини з льотної підготовки Романа Куценка, наразі виконуються командирські польоти.

«Їх основна мета – підтримання на високому рівні та удосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів. Виконують польоти літаки Л-39, вертольоти Мі-2 та літаки Ан-26. Літаки Ан-26 після тривалої перерви в польотах сьогодні почали з відпрацювання польотів на імітацію відмови двигуна і виконують посадку на одному двигуні», - зазначив Куценко.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

Розслідування катастрофи літака Ан-26 знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

18 грудня 2020 року у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.

Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якому вручили підозру, не був затриманий. Досудове слідство триває.