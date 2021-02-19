Йдеться про фінансування «ЛНР». Глава СБУ прокоментував санкції проти Медведчука

Медведчуку інкримінують фінансування тероризму

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, повідомляє пресслужба відомства.

«Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності «ЛНР». І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії», – заявив Баканов.

Зазначимо, напередодні ЗМІ повідомили, що СБУ розслідує справу про незаконне придбання вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, і подальший продаж його в Росію.

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що Тарас Козак (соратник Медведчука) з 2014 року повʼязаний із бойовиками «ЛНР» і «ДНР» , а також із поставками вугілля з окупованих Росією територій Донбасу.

Окремо СБУ рекомендувала розширити санкції щодо власників авіакомпаній, які літали до Росії. Баканов пояснив, що після введення перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA почали вживати термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

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