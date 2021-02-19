Солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь – РНБО

РНБО прийняла низку рішень, але їх не можуть розголошувати через гриф «секретно»

Рада національної безпеки і оборони сьогодні розглянула питання щодо загострення ситуації на Донбасі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

Данілов заявив, що солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь на провокації бойовиків. Однак більшість рішень, які затвердили на засіданні Ради нацбезпеки, мають гриф «таємно» і розголошуватися не будуть.

Він також розповів, що на засіданні заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка щодо ситуації на Донбасі.

Загалом на порядку денному засідання РНБО було шість питань.

«Першим було питання про інформацію із зони проведення ООС. На превеликий жаль, останнім часом фіксується велика кількість порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійної і снайперської діяльності з боку збройних формувань РФ, гинуть українські військові. Все це вимагало негайного реагування зі сторони керівництва держави», – сказав Данілов.

Деталей рішення він не навів, однак натякнув про що йдеться.

«Єдине, що можу сказати – є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися 5 сценаріїв, які запроваджувалися на території Донецької і Луганської області, зараз ці сценарії будуть підніматися. Відповідним посадовим особам та структурам дана вказівка президентом переглянути ці рішення. За необхідності – робити нові редакції та поправки», – сказав Данілов на брифінгу.

Учасники закритого засідання Ради нацбезпеки й оборони 7 грудня 2019 року перед понеділковим самітом у «нормандському форматі» розглянули три ключові питання, пов’язані з безпекою та обороною та затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

“Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв’язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії», – повідомляли тоді в Офісі президента.

Данілов ситуацію про 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу так тоді коментував у ЗМІ: «Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимося, якщо ми домовимося частково, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є п’ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію.

Також, за словами Данілова, на засіданні ухвалили один зі сценаріїв реінтеграції, який, як планувалося, реалізовуватимуть як основний.

«Сценарій реінтеграції, мається на увазі повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей до України. Є ключові моменти, що є на порядку денному», – уточнив секретар РНБО, не пояснюючи подробиць.

Також Данілов зазначив, що в основному йдеться про три позиції для забезпечення проведення виборів: «Обмін, кордон, не стріляємо».

Крім того, під час засідання 19 лютого РНБО схвалила санкції проти Медведчука та його дружини. Медведчуку і Марченко інкримінують фінансування тероризму. Загалом буде накладено санкції проти 19 юрідичних осіб і 8 фізичних осіб. Із фізичних – це власне сам Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Санкції буде накладено на все майно Медведчука і на компанії, на які записані його літаки.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

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