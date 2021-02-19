Зеленський нагородив п’ятьох військових, двох із них – посмертно
Нагороди вручать «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України»
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами п’ятьох українських військових.
Указ розміщений на сайті глави держави.
Зазначається, що нагороди вручать «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
Так, Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
- Кравченка Василя Сергійовича (посмертно) – старшого матроса (загинув 2020 року внаслідок важкого поранення голови та грудей під час ворожого обстрілу зі стрілецької зброї поблизу селища Шуми)
- Струка Іллю Миколайовича (посмертно) – старшого матроса ( 17 червня 2020 року отримав кульове поранення, не сумісне із життям, під час бойового чергування)
Медаллю «За військову службу Україні»:
- Свинарчука Олександра Олеговича – капітана
Медаллю «Захиснику Вітчизни»:
- Бучковського Артема Валерійовича – матроса
- Ромашка Владислава Олександровича – старшого матроса.
Раніше у січні Зеленський вперше видав нагородний іменний пістолет.