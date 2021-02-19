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    Зеленський нагородив п’ятьох військових, двох із них – посмертно

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    Двох загиблим на Донбасі військових відзначено орденом &laquo;За мужність&raquo; ІІІ ступеня - Зеленський нагородив п’ятьох військових, двох із них – посмертно
    Двох загиблим на Донбасі військових відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня

    Нагороди вручать «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України»

    Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами п’ятьох українських військових.

    Указ розміщений на сайті глави держави.

    Зазначається, що нагороди вручать «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

    Так, Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

    • Кравченка Василя Сергійовича (посмертно) – старшого матроса (загинув 2020 року внаслідок важкого поранення голови та грудей під час ворожого обстрілу зі стрілецької зброї поблизу селища Шуми)
    • Струка Іллю Миколайовича (посмертно) – старшого матроса ( 17 червня 2020 року отримав кульове поранення, не сумісне із життям, під час бойового чергування)

    Медаллю «За військову службу Україні»:

    • Свинарчука Олександра Олеговича – капітана

    Медаллю «Захиснику Вітчизни»:

    • Бучковського Артема Валерійовича – матроса
    • Ромашка Владислава Олександровича – старшого матроса.

    Раніше у січні Зеленський вперше видав нагородний іменний пістолет.

    Теги: військові Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил державні нагороди
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