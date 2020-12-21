Бойовики з гранатомета знищили трактор біля Авдіївки: поранено водія
Українські військові надали потерпілому першу медичну допомогу та доставили його до лікувального закладу
Бойовики на Донбасі у неділю ввечері в районі Кам'янки, що поблизу Авдіївки на Донеччині, знищили трактор, який повертався з сільськогосподарських робіт. Внаслідок обстрілу отримав поранення водій.
Про це вночі 21 грудня повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
Наголошується, що окупанти зробили три постріли зі станкового протитанкового гранатомета.
«Варто зазначити, що громадянська техніка знищена за межами українських позицій. Внаслідок обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця пригоди, надали потерпілому першу медичну допомогу та доставили його до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.
Загалом у неділю окупанти щонайменше п'ять разів порушили встановлене перемир'я. Оскільки постріли були неприцільними, ніхто з українських військових не постраждав.