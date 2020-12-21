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    Бойовики з гранатомета знищили трактор біля Авдіївки: поранено водія

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    Окупанти зробили три постріли зі станкового протитанкового гранатомета - Бойовики з гранатомета знищили трактор біля Авдіївки: поранено водія
    Окупанти зробили три постріли зі станкового протитанкового гранатомета
    Архівне фото

    Українські військові надали потерпілому першу медичну допомогу та доставили його до лікувального закладу

    Бойовики на Донбасі у неділю ввечері в районі Кам'янки, що поблизу Авдіївки на Донеччині, знищили трактор, який повертався з сільськогосподарських робіт. Внаслідок обстрілу отримав поранення водій.

    Про це вночі 21 грудня повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Наголошується, що окупанти зробили три постріли зі станкового протитанкового гранатомета.

    «Варто зазначити, що громадянська техніка знищена за межами українських позицій. Внаслідок обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця пригоди, надали потерпілому першу медичну допомогу та доставили його до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

    Загалом у неділю окупанти щонайменше п'ять разів порушили встановлене перемир'я. Оскільки постріли були неприцільними, ніхто з українських військових не постраждав.

    Теги: Австрія окупанти бойовики на Донбасі обстріл трактор водій військові Операція Об’єднаних сил
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