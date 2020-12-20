Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції п’ять разів

Найбільш напружена обстановка біля Авдіївки та Водяного

П’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано протягом поточної доби в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Як повідомляє штаб операції, більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.

Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Як повідомлялось раніше, у п’ятницю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, але тільки для того, щоб обговорити питання виконання Україною мінських угод та домовленостей «нормандської четвірки» або питання двосторонніх відносин.