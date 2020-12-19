Українські приватні компанії виконують понад 50% оборонного замовлення ─ Уруський

Віцепрем'єр-міністр ознайомитися з продукцією підприємств Асоціації виробників озброєння та військової техніки

Українські приватні компанії виконують понад 50% державного оборонного замовлення. Про це написав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За словами Уруського, «коли ми говоримо про реформу оборонно-промислового комплексу України, то це зачіпає інтереси і приватного сектору».

«Наразі українські приватні компанії виконують більше 50% державного оборонного замовлення. І з кожним роком ця частка зростає», ─ зазначив він.

Уруський повідомив, що ознайомитися з продукцією підприємств Асоціації виробників озброєння та військової техніки.

«Ознайомився, зокрема, з БАК «PD-2» та «Лелека», комплексом РЕБ «Нота», системою «Hermes C2» та іншою продукцією військового призначення та подвійного використання. Частина представлених виробів вже давно успішно використовується в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Однак цю частку необхідно нарощувати і наповнювати ЗС України сучасними зразками ОВТ», ─ написав Уруський.

Як повідомлялося, у 2021 році державний концерн «Укроборонпром» припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому».

Напередодні Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації.