У Військовому інституті Університету Шевченка відбувся випуск лейтенантів: фото

Привітав випускників зі знаковою подією тимчасово виконуючий обов’язки Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 23-й випуск молодих офіцерів.

Про це повідомляє пресслужба інституту.

З понад ста випускників, 30 військовослужбовці жінок, 4 учасники АТО, понад тридцять отримали дипломи з відзнакою, один з випускників – золоту медаль.

Привітав випускників зі знаковою подією тимчасово виконуючий обов’язки Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Від імені Військової ради Командування Сухопутних військ Збройних Сил України бажаю випускникам та особовому складу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка міцного здоров’я, стійкості духу, добробуту, нових звершень, щастя та миру», – заявив Павлюк.

Молоді офіцери склали клятву випускника Військового інституту та присягнули на вірність своїй Батьківщині.

З урочистою промовою перед присутніми виступила випускниця, золота медаліста, лейтенант Анастасія Левченко.

«Випуск – подія, яку курсанти чекають ще з першого стройового кроку на плацу ВІКНУ. Ось і я нарешті її дочекалась. Час навчання був насичений безліччю моментів, які з кожним разом робили кожного із нас сильнішим і водночас надихали на нові звершення. Насамперед хочеться подякувати офіцерам та викладачам, які вклали у майбутніх офіцерів глибокі професійні знання. Ми стали справжніми фахівцями своєї справи і будемо намагатися максимально використати це у Збройних Силах України», – сказала випускниця.