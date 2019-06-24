На Донбасі від початку доби зафіксовано 15 обстрілів (мапа боїв)



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На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) від початку доби, 24 червня, ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дванадцять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу населеного пункту Водяне, околиці Авдіївки, неподалік селища Красногорівки, населеного пункту Павлопіль, околиці Мар'їнки, поблизу населеного пункту Богданівка.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: околиці Південного, поряд з населеним пунктом Новгородське, район населеного пункту Новолуганське

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - йдеться у повідомлені.

Як повідомлялось, на східному фронті спеціальна група пошуковців знайшла тіло зниклого напередодні військового. Під час бойового завдання він підірвався на протипіхотній міні. Військовослужбовці 24 омбр повернули тіло бойового побратима, який загинув під час виконання завдання у секторі відповідальності в районі населеного пункту Оленівка (Волноваський район, Донецька область).