Бойовики за добу здійснили 16 обстрілів на Донбасі, одного бійця ЗСУ поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Окупанти стріляли з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У суботу, 4 травня, бойовики на Доньасі 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82 мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Кам'янка і Лебединське;

з станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Чермалик;

двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів Піски і Мар'їнка;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 120 мм мінометів – біля населеного пункту Зайцеве;

з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Луганське;

з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоолександрівка;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 4 травня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Лебединське.

З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Новоолександрівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворга уточнюються.