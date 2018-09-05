Ще одна журналістка повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону



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Фото: Facebook Крістіни Бердинських Крістіна Бердинських

За словами Крістіни Бердинських, вона розмовляла з прес-секретарем генпрокурора

Журналістка Крістіна Бердинських повідомила, що дізналася про те, що ГПУ, згідно з ухвалою суду, отримало доступ до інформації з її телефону.

Про це вона написала в середу, 5 вересня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Лариса Сарган щойно повідомила, що по моєму телефону теж є ухвала суду, аналогічна, як у Наталії Седлецької», - зазначила Бердинських.

Подробиці журналістка не уточнила.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької протягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.