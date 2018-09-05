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    В ОБСЄ та ЄС відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів

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    В ОБСЄ та ЄС відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів

    Будь-яке рішення суду не повинно порушувати основні свободи ЗМІ та міжнародні журналістські стандарти, нагадали в ЄС

    В ОБСЄ закликають українських політиків поважати права журналістів на конфіденційність їхніх джерел інформації.

    Про це йдеться в заяві на сайті організації.

    За словами представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлема Дезіра, стурбованість викликає дозвіл суду, який видав ГПУ доступ до інформації з телефону журналістки і головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

    На ситуацію відреагували і в Євросоюзі, додає «Європейська правда».

    Там також стурбовані подібним рішенням суду.

     «Рішення Печерського райсуду про надання Генпрокуратурі доступу до мобільного телефону міжнародно визнаної журналістки Наталії Седлецької, включаючи її повідомлення і геолокацію, викликає дуже серйозні питання», - йдеться в заяві прес-секретаря ЄС Майї Косьянчич.

    Вона зазначила, що будь-яке рішення суду не повинно порушувати основні свободи ЗМІ та міжнародні журналістські стандарти, зокрема захист джерел інформації.

    Представник ЄС наголосила, що слідча журналістика значною мірою сприяє боротьбі з корупцією в Україні.

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

    Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.

    Також нардепи просять зустрічі з Луценком через доступ ГПУ до телефону журналістки Седлецької.

    Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.

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