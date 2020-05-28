Рояль, нерухомість і гроші у західних банках. Вакарчук оприлюднив інформацію про свої статки



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Нардеп і співак Святослав Вакарчук сидить за роялем, якого показав у декларації

Нардеп зберігає свої заощадження в українському, американському і швейцарському банках

Народний депутат від партії «Голос», співак Святослав Вакарчук оприлюднив електронну декларацію за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком».

У власності політика є дві квартири у Києві площами 68,8 кв. м і 475,8 кв. м та машиномісце площею 16,3 кв. м у столиці. Також він орендує дві нежитлові площі на 138 «квадратів» у Києві.

На співмешканці Вакарчука, модельєрці Лялі Фонарьовій записані столична квартира площею 186,3 кв. м, садовий будинок площею 121 кв. м і земельна ділянка на шість соток у селі Гнідин Київської області. Ще вона вказала, що їй належить спільна власність (0,01%) на нежилі приміщення загальною площею 34,1 тис. кв. м у Києві.

Разом із Святославом Вакарчуком пані Ляля користуються платним паркомісцем, яке є власністю ОСББ «Акон-140».

Із рухомого майна обранець задекларував рояль німецької марки Bechstein, автомобілі Land Rover Range Rover, 2015 року випуску, BMW G32 640i xDrive, 2018 року випуску. Ще одна машина Renault Laguna 2.0, 1994 року випуску відображена в декларації з приміткою – не знята з реєстрації після відчуження за довіреністю.

Вакарчук тримає цінні папери у «Стахановському заводі феросплавів», «Маріупольському заводі важкого машинобудування» і швейцарській фірмі Amber Production AG через свою ліхтенштейнську Agate Stiftung.

Нардеп-співак зазначив, що володіє чотирма компаніями «Суперсиметрія», «Африка», Amber Production AG (Швейцарія), Agate Stiftung (Ліхтенштейн) і «Благодійним фондом Святослава Вакарчука «Люди майбутнього».

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова. Фото з відкритих джерел

Ляля Фонарьова показала сережки, ланцюжок з кулоном, браслет та каблучка марки Tiffany і автомобіль BMW 528I, 2012 року випуску. Вона є власницею чотирьох фірм: ТОВ «Лулу», ТОВ «Етер», ТОВ «Студія Володимир Тарасюк», ТОВ «Дім 911».

Разом із співмешканкою Вакарчук задекларували права на близько десяти торгових марок і комерційних найменувань. Ще нардеп зазначив власність на вісім доменних імен.

За 2019 рік Святослав Вакарчук одержав 2,5 млн грн дивідендів, 669,7 тис. грн процентів, 300 тис. грн гонорарів, 169,4 тис. грн зарплати, 44,5 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав і 6 тис. грн роялті.

У статтю доходів декларант зарахував 49 тис. грн – вартість ремонту автомобіля, яку йому оплатила страхова компанія.

У готівці «співочий» нардеп зберігає 1,8 млн грн, $230 тис. і 137 тис. євро; на банківських рахунках – 3 млн грн («Райффайзен Банк Аваль») і $12 тис (Bank of America).

Окремо Вакарчук відобразив в декларації 470 тис. євро, пояснивши, що ця сума є його правом вимагати виплату гонорарів артисту за 2016-2017 рр.

Ще $1,16 млн відображені як портфель активів, які є власністю Agate Stiftung, що контролюється Вакарчуком. Активи зберігаються у швейцарському банку Pictet & Cie SA.

За минулий рік співмешканка політика Ляля Фонарьова заробила 98 тис. грн зарплати, 250 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 475,1 тис. грн надходження від управлінням грошовими активами, які перераховані швейцарським банком.

У статтю доходів, Фонарьова, як і Вакарчук, включила 92,2 тис. грн - вартість ремонту автомобіля, яку оплатила страхова компанія.

Готівкою вона тримає 352 тис. грн і $43,7 тис.; на рахунках у банках – $309,2 тис., 2,9 тис. швейцарських франків, 1,9 тис. грн, 122 євро і $36.

Окремо Фонарьова задекларувала кредит на суму 213,4 тис. грн, наданий ПриватБанком у січні 2019 року.

Як відомо, у середині березня 2020 року політик Святослав Вакарчук склав повноваження голови партії «Голос». Політсилу очолила Кіра Рудик, яка обралася нардепом за списками «Голосу».

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