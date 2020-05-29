«Плівки Деркача». Експосол США радить Зеленському з’ясувати, звідки у нардепа записи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третій посол США в Україні Стівен Пайфер дав поради шостому українському президенту Володимиру Зеленському

Пайфер вважає, що Зеленський має припинити переслідувати Порошенка

Президент України Володимир Зеленський має не переслідувати лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, а повинен дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Про це заявив третій посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Я не вважаю, що це гарна ідея – ініціювати розслідування проти Порошенка. Немає нічого доброго, коли новообраний президент переслідує своїх попередників. Хіба що, на це має бути дуже важлива причина, але тут ми її не бачимо.

Водночас, є питання, яке дійсно потребує законного розслідування – а саме звідки пан Деркач дістав ці плівки. Я на 99% переконаний, що вони потрапили в Україну не з американської сторони. У США не прийнято записувати телефоні розмови на президентському рівні. До такого рішення прийшли після президенства Ніксона, який записував абсолютно все, що спричинило чимало скандалів. Відтоді ми таких записів не робимо.

Тож звідки такі записи у Деркача? Вони були надані кимось з України, або ще хтось слухає ці розмови. Можливо, вони записані росіянами. Зрештою пан Деркач має проросійські симпатії, навіть закінчив вищу школу КДБ у Росії.

Не потрібно відкидати російський інтерес у цьому питанні, бо саме Москві потрібно загострювати відносини між Україною та США. Це питання дійсно варто розслідувати», - заявив Пайфер.

Раніше сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.



