Разумков дозволив обмеженій кількості журналістів працювати у ложі преси парламенту



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Операторів та фотокореспондентів допускатимуть на балкон зали засідань почергово, - розпорядження

Кількість присутніх представників ЗМІ на балконі не має перевищувати 30 осіб

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дозволив з 2 червня обмеженій кількості журналістів працювати у ложі преси під час засідання парламенту. Про це повідомляє пресслужба Апарату Ради.

Зазначається, що Разумков вніс зміни до розпорядження від 12 березня 2020 року «Про додаткові заходи з попередження виникнення гострої респіраторної хвороби Covid-19».

«На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність у Верховній Раді за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом: журналістів і операторів, фотокореспондентів ЗМІ – в пресцентрі на третьому поверсі; одного оператора, фотокореспондента від ЗМІ у ложі преси балкона зали засідань Ради», - йдеться у тексті розпорядження.

Окрім того, встановлено, що операторів та фотокореспондентів допускатимуть на балкон зали засідань почергово, а їх загальна кількість на балконі не може перевищувати 30 осіб.

Як повідомлялося раніше, нардепи із фракції «Слуга народу» звернулися до Апарату ВРУ щодо допуску журналістів у кулуари Ради та балкон сесійної зали.

Нагадаємо, 18 травня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив під час брифінгу, що представників засобів масової інформації планують пускати до ложі преси з початку червня.

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