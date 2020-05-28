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    Суспільство

    Разумков дозволив обмеженій кількості журналістів працювати у ложі преси парламенту

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    Операторів та фотокореспондентів допускатимуть на балкон зали засідань почергово, - розпорядження - Разумков дозволив обмеженій кількості журналістів працювати у ложі преси парламенту
    Операторів та фотокореспондентів допускатимуть на балкон зали засідань почергово, - розпорядження

    Кількість присутніх представників ЗМІ на балконі не має перевищувати 30 осіб

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дозволив з 2 червня обмеженій кількості журналістів працювати у ложі преси під час засідання парламенту. Про це повідомляє пресслужба Апарату Ради.

    Зазначається, що Разумков вніс зміни до розпорядження від 12 березня 2020 року «Про додаткові заходи з попередження виникнення гострої респіраторної хвороби Covid-19».

    «На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність у Верховній Раді за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом: журналістів і операторів, фотокореспондентів ЗМІ – в пресцентрі на третьому поверсі; одного оператора, фотокореспондента від ЗМІ у ложі преси балкона зали засідань Ради», - йдеться у тексті розпорядження.

    Окрім того, встановлено, що операторів та фотокореспондентів допускатимуть на балкон зали засідань почергово, а їх загальна кількість на балконі не може перевищувати 30 осіб.

    Як повідомлялося раніше, нардепи із фракції «Слуга народу» звернулися до Апарату ВРУ щодо допуску журналістів у кулуари Ради та балкон сесійної зали.

    Нагадаємо, 18 травня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив під час брифінгу, що представників засобів масової інформації планують пускати до ложі преси з початку червня.

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