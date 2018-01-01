Британія офіційно звинуватила Росію у кібератаці вірусом Petya

майже три чверті випадків зараження були зафіксовані на Україні.

Міністерство закордонних справ Великобританії офіційно звинуватило російську владу у застосуванні кібератаки з використанням вірусу-здирника Petya. Про це повідомляє ВВС. «Уряд Сполученого Королівства приходить до висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку Petya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

майже три чверті випадків зараження були зафіксовані на Україні.

Міністерство закордонних справ Великобританії офіційно звинуватило російську владу у застосуванні кібератаки з використанням вірусу-здирника Petya.

Про це повідомляє ВВС.

«Уряд Сполученого Королівства приходить до висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку Petya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія», – заявив заступник міністра закордонних справ Великобританії Тарік Ахмад.

У міністерстві підтвердили, що істинною метою вірусу було не отримання викупу, а порушення роботи українських держустанов, фінансового і енергетичного секторів економіки.

«Ця атака показала завзяте нехтування суверенітетом України. Нерозумний запуск вірусу призвів до порушення роботи організацій по всій Європі і завдав шкоди в сотні мільйонів фунтів», – додав Ахмад.

Раніше Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

Як відомо, США виділять Україні $5 млн на кібербезпеку.

5 жовтня український парламент ухвалив закон про кібербезпеку.

Нагадаємо, 27 червня хакери атакували низку українських банків, енергетичних і транспортних компаній, а також органи влади, заразивши комп'ютери вірусом-здирником Petya.A.

Також читайте: Глава кіберполіції Сергій Демедюк: Інструкції до модифікованого вірусу Petya.A писали російською мовою. Це доведений факт