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    Британія офіційно звинуватила Росію у кібератаці вірусом Petya

    майже три чверті випадків зараження були зафіксовані на Україні.
    Міністерство закордонних справ Великобританії офіційно звинуватило російську владу у застосуванні кібератаки з використанням вірусу-здирника Petya. Про це повідомляє ВВС. «Уряд Сполученого Королівства приходить до висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку Petya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська
    • Сьогодні, 06:45
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    майже три чверті випадків зараження були зафіксовані на Україні.

    Міністерство закордонних справ Великобританії офіційно звинуватило російську владу у застосуванні кібератаки з використанням вірусу-здирника Petya.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Уряд Сполученого Королівства приходить до висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку Petya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія», – заявив заступник міністра закордонних справ Великобританії Тарік Ахмад.

    У міністерстві підтвердили, що істинною метою вірусу було не отримання викупу, а порушення роботи українських держустанов, фінансового і енергетичного секторів економіки.

    «Ця атака показала завзяте нехтування суверенітетом України. Нерозумний запуск вірусу призвів до порушення роботи організацій по всій Європі і завдав шкоди в сотні мільйонів фунтів», – додав Ахмад.

    Раніше Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

    Як відомо, США виділять Україні $5 млн на кібербезпеку.

    5 жовтня український парламент ухвалив закон про кібербезпеку.

    Нагадаємо, 27 червня хакери атакували низку українських банків, енергетичних і транспортних компаній, а також органи влади, заразивши комп'ютери вірусом-здирником Petya.A.

    Також читайте: Глава кіберполіції Сергій Демедюк: Інструкції до модифікованого вірусу Petya.A писали російською мовою. Це доведений факт

    Росія США кібератака армія закон Велика Британія Україна
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