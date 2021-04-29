Звільнення Коболєва. Посли G7 застерегли від політичного втручання в управління держкомпаніями

Посли країн Великої сімки відреагували на рішення уряду про звільнення голови правління і наглядової ради «Нафтогазу України»

Посли країн Групи семи опублікували заяву щодо вчорашнього рішення уряду про звільнення голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва та наглядової ради компанії.

«Посли G7 беруть до уваги рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК «Нафтогаз». Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України», - йдеться в заяві, опублікованій у Twitter.

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in , free from political interference, is crucial to competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

За інформацією Bloomberg, звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.