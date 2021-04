Звільнення Коболєва. Посли G7 застерегли від політичного втручання в управління держкомпаніями

Посли країн Групи семи опублікували заяву щодо вчорашнього рішення уряду про звільнення голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва та наглядової ради компанії.

«Посли G7 беруть до уваги рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК «Нафтогаз». Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України», - йдеться в заяві, опублікованій у Twitter.

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in , free from political interference, is crucial to competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments.