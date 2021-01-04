«Коронодиктатура і фальсифікація виборів» – основні теми путінської пропаганди на Заході

Китайці з венесуельцями вкрали американські вибори. Вперед на барикади!

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Лексикон пропаганды

Основные темы путинской пропаганды на Запад последних месяцев: «коронадиктатура», «глубинное государство», «украденные выборы», «заговор против демократии», «чипирование через прививки», «происки Гейтса» (вариант Сороса); «леваки, эмигранты и (или) мировая финансовая олигархи (с намеком на евреев) хотят уничтожить Америку» (Германию, Великобританию и т.п.).

В общем – о ужас – под предлогом эпидемии Меркель лишает немцев права чихать инфекцией в лица окружающим, а китайцы с венесуэльцами украли американские выборы. Вперед на баррикады!

Подобная провокационная дезинформация распространяется известными сетями троллей. Еще недавно они больший акцент делали на разжигании ненависти к беженцам, эмигрантам, небелым, белым (у черных) и межрасовых столкновений.

Теперь их главные вбросы – «коронодиктатура» и «фальсификация выборов». Если подобные посылы и слова есть в каком-то тексте – с его происхождением все ясно: или кремлевские тролли или их «полезные идиоты».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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