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    Думки вголос

    «Коронодиктатура і фальсифікація виборів» – основні теми путінської пропаганди на Заході

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    «Коронодиктатура і фальсифікація виборів» – основні теми путінської пропаганди на Заході

    Китайці з венесуельцями вкрали американські вибори. Вперед на барикади!

    Мовою оригіналу

    Лексикон пропаганды

    Основные темы путинской пропаганды на Запад последних месяцев: «коронадиктатура», «глубинное государство», «украденные выборы», «заговор против демократии», «чипирование через прививки», «происки Гейтса» (вариант Сороса); «леваки, эмигранты и (или) мировая финансовая олигархи (с намеком на евреев) хотят уничтожить Америку» (Германию, Великобританию и т.п.).

    В общем – о ужас – под предлогом эпидемии Меркель лишает немцев права чихать инфекцией в лица окружающим, а китайцы с венесуэльцами украли американские выборы. Вперед на баррикады!

    Подобная провокационная дезинформация распространяется известными сетями троллей. Еще недавно они больший акцент делали на разжигании ненависти к беженцам, эмигрантам, небелым, белым (у черных) и межрасовых столкновений.

    Теперь их главные вбросы – «коронодиктатура» и «фальсификация выборов». Если подобные посылы и слова есть в каком-то тексте – с его происхождением все ясно: или кремлевские тролли или их «полезные идиоты».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда дезінформація
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