Британія та Франція підтримали створення спільної армії ЄС

Лондон та Париж збираються опрацювати ідей більш ефективної та об'єднаної системи безпеки й оборони в Європі

Міністр із закупівель у оборонній сфері в британському уряді Фредерік Курзон заявив про те, що Великобританія та Франція підтримали ідею створення європейських сил швидкого реагування. Про це передає RFI. «Ми дуже зацікавлені в підтримці президента Макрона у цій ініціативі. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі зі своїми французькими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори Великої Британії та Франції

Лондон та Париж збираються опрацювати ідей більш ефективної та об'єднаної системи безпеки й оборони в Європі

Міністр із закупівель у оборонній сфері в британському уряді Фредерік Курзон заявив про те, що Великобританія та Франція підтримали ідею створення європейських сил швидкого реагування.

Про це передає RFI.

«Ми дуже зацікавлені в підтримці президента Макрона у цій ініціативі. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі зі своїми французькими колегами для опрацювання ідей, які вони сформулювали для більш ефективної та об'єднаної системи безпеки й оборони в Європі. Ми вважаємо, що це грає свою роль», - заявив Курзон.

Також створення європейських сил реагування підтримало й керівництво Франції.

Нагадаємо, декілька днів тому керівник Європарламенту Антоніо Таяні заявив про необхідність Європейського союзу створити власну армію.

Як повідомляв «Главком», нещодавно у Німеччині також закликали створити армію Євросоюзу.