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    Британія та Франція підтримали створення спільної армії ЄС

    Лондон та Париж збираються опрацювати ідей більш ефективної та об'єднаної системи безпеки й оборони в Європі
    Міністр із закупівель у оборонній сфері в британському уряді Фредерік Курзон заявив про те, що Великобританія та Франція підтримали ідею створення європейських сил швидкого реагування. Про це передає RFI. «Ми дуже зацікавлені в підтримці президента Макрона у цій ініціативі. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі зі своїми французькими
    • Сьогодні, 06:11
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    Прапори Великої Британії та Франції
    Прапори Великої Британії та Франції

    Лондон та Париж збираються опрацювати ідей більш ефективної та об'єднаної системи безпеки й оборони в Європі

    Міністр із закупівель у оборонній сфері в британському уряді Фредерік Курзон заявив про те, що Великобританія та Франція підтримали ідею створення європейських сил швидкого реагування.

    Про це передає RFI.

    «Ми дуже зацікавлені в підтримці президента Макрона у цій ініціативі. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі зі своїми французькими колегами для опрацювання ідей, які вони сформулювали для більш ефективної та об'єднаної системи безпеки й оборони в Європі. Ми вважаємо, що це грає свою роль», - заявив Курзон.

    Також створення європейських сил реагування підтримало й керівництво Франції.

    Нагадаємо, декілька днів тому керівник Європарламенту Антоніо Таяні заявив про необхідність Європейського союзу створити власну армію.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно у Німеччині також закликали створити армію Євросоюзу.

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