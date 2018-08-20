Британка упала за борт круїзного лайнера в Адріатичному морі: через 10 годин її врятували



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46-річна британка упала з круїзного судна Norwegian Star, який прямував до Венеції

Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії, яка провела 10 годин в Адріатичному морі після падіння з круїзного судна.

Про це повідомляє AP.

Жінку відвезли у лікарню в місті Пула, наразі її стан задовільний.

46-річна британка упала з круїзного судна Norwegian Star, який прямував до Венеції, приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії незадовго до півночі 18 серпня.

Хорватський рятувальний корабель виявив потерпілу вранці 19 серпня недалеко від того місця, де вона упала.

«Я впала з корми судна, я перебувала у воді протягом 10 годин, але ці чудові хлопці врятували мене», — повідомила британка державному телебаченню Хорватії.

Жінка не пояснила, чому випала за борт корабля.

Капітан корабля, Ловро Оресковіч, заявив, що жінка була виснажена.

Зазначається, що обставини інциденту розслідуються, про випадок поінформували також посольство Великобританії в Хорватії.