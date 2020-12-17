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    Операція «Ялинка»: хвойні насадження Києва взяті під охорону

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    Молоді хвойні насадження найчастіше страждають від вандалів у переноворічний період - Операція «Ялинка»: хвойні насадження Києва взяті під охорону
    Молоді хвойні насадження найчастіше страждають від вандалів у переноворічний період
    Фото з відкритих джерел

    У зелених зонах Києва хвойні дерева обробляють хімічними речовинами

    Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочинають кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

    «Особливу увагу працівники підприємств приділятимуть охороні молодих хвойних насаджень, які найчастіше страждають у цей період від вандалів. Перший важливий захід – це проведення спільних рейдів та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та патрульної поліції», – повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

    Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень починають обробляти спеціальними речовинами ялини, сосни, туї та ялівці на зелених зонах міста.

    «Репеленти для обробки рослин є безпечними, але розкриваються неприємним запахом у теплому приміщенні. Також фахівці обробляють дерева клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах «брудне» забарвлення. На оброблених у парках та скверах деревах є відповідні оголошення», – зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

    Незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу в розмірі від 510 до 5100 гривень (згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу»), що карається штрафом від 17 тис. до 25,5 тис. гривень або арештом на строк до шести місяців.

    Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Теги: екологія Київ новорічні свята ялинка парк ліс
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