Стала відома дата початку вакцинації країн ЄС від Covid-19

Євросоюз може дати остаточне схвалення вакцини Pfizer і BioNTech вже наступного тижня

Усі держави-члени Євросоюзу планують почати вакцинацію від коронавірусу Covid-19 з 27 грудня. Про це в четвер, 17 грудня, сказав міністр охорони здоров'я головуючої в ЄС Німеччини Єнс Шпан, повідомляє Reuters.

«У Німеччині ми почнемо, якщо схвалення прийде, як і планувалося, 27 грудня. Інші країни ЄС хочуть мати можливість почати і хочуть почати з 27 грудня», – сказав Шпан перед онлайн-зустріччю з канцлером Ангелою Меркель і керівниками виробника вакцин BioNTech.

Як член Євросоюзу Німеччина зобов'язана чекати, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину. Очікується, що EMA зробить оголошення 21 грудня.

При цьому високопоставлений чиновник ЄС заявив в середу, що блок може дати остаточне схвалення вакцини, розробленої Pfizer і її партнером BioNTech, 23 грудня.

«Той факт, що у цій надзвичайній глобальній ситуації така РНК-вакцина так швидко виходить на ринок, є результатом чудових індивідуальних досягнень дослідників, а також нашого підходу», – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на онлайн-заході.

Нагадаємо, що бідні країни можуть отримати Covid-вакцину до 2024 року.

Крім того, ВООЗ рекомендує новорічні свята відзначати на вулиці й у масці.