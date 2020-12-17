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    У світі

    Стала відома дата початку вакцинації країн ЄС від Covid-19

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    Усі держави-члени Євросоюзу планують почати вакцинацію від коронавірусу з 27 грудня (ілюстративне фото) - Стала відома дата початку вакцинації країн ЄС від Covid-19
    Усі держави-члени Євросоюзу планують почати вакцинацію від коронавірусу з 27 грудня (ілюстративне фото)
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    Євросоюз може дати остаточне схвалення вакцини Pfizer і BioNTech вже наступного тижня

    Усі держави-члени Євросоюзу планують почати вакцинацію від коронавірусу Covid-19 з 27 грудня. Про це в четвер, 17 грудня, сказав міністр охорони здоров'я головуючої в ЄС Німеччини Єнс Шпан, повідомляє Reuters.

    «У Німеччині ми почнемо, якщо схвалення прийде, як і планувалося, 27 грудня. Інші країни ЄС хочуть мати можливість почати і хочуть почати з 27 грудня», – сказав Шпан перед онлайн-зустріччю з канцлером Ангелою Меркель і керівниками виробника вакцин BioNTech.

    Як член Євросоюзу Німеччина зобов'язана чекати, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину. Очікується, що EMA зробить оголошення 21 грудня.

    При цьому високопоставлений чиновник ЄС заявив в середу, що блок може дати остаточне схвалення вакцини, розробленої Pfizer і її партнером BioNTech, 23 грудня.

    «Той факт, що у цій надзвичайній глобальній ситуації така РНК-вакцина так швидко виходить на ринок, є результатом чудових індивідуальних досягнень дослідників, а також нашого підходу», – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на онлайн-заході.

    Нагадаємо, що бідні країни можуть отримати Covid-вакцину до 2024 року.

    Крім того, ВООЗ рекомендує новорічні свята відзначати на вулиці й у масці.

    Теги: ЄС Німеччина міністр Ангела Меркель свята ринок чиновник новорічні свята ВООЗ коронавірус
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