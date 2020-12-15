Корпоративи і весілля – під забороною. Уряд оприлюднив нові карантинні обмеження

Табу на проведення святкових заходів в кафе і ресторанах буде діяти як мінімум до 28 лютого

Заклади громадського харчування в період жорсткого карантину будуть працювати, але з певними обмеженнями

Із 19 грудня в Україні під забороною опинилися новорічні корпоративи, банкети, а також весілля. Також у ці дні будуть забороні будь-які урочисті святкування з скупченням людей. Про це повідомляється у постанові Кабінету міністрів, яке затвердили напередодні, 14 грудня.

Табу на проведення святкових заходів в кафе і ресторанах буде діяти як мінімум до 28 лютого.

Заклади громадського харчування в період жорсткого карантину будуть працювати, але з певними обмеженнями. Зокрема, з суботи, 19 грудня, кафе і ресторани працюватимуть на годину довше, до 23:00 замість нинішніх 22:00. Водночас чек повинен бути проведений до 22:00, а відвідувачі повинні покинути заклад максимум о 23:00.

За одним столом в закладі харчування можуть перебувати не більше чотирьох повнолітніх осіб, а відстань між столами повинна складати не менше двох метрів.

Як будуть працювати ресторани і кафе з грудня по лютий:

До 18 грудня включно: з 07:00 до 22:00 робота дозволена, з 22:00 до 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

З 19 грудня по 30 грудня: з 07:00 до 23:00 робота дозволена (чек слід провести до 22:00), з 23:00 до 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

Новорічна ніч 31 грудня — 1 січня: з 07:00 31 грудня до 1:00.

1 січня робота дозволена.

З 1 по 7 січня: з 07:00 по 23:00 робота дозволена (чек слід провести до 22:00), з 23:00 по 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

З 8 по 24 січня: робота громадського харчування повністю заборонена через посилення карантину. Дозволена тільки доставка і замовлення на винос.

З 25 січня по 28 лютого: з 07:00 по 23:00 робота дозволена (чек слід провести до 22:00), з 23:00 по 07:00 робота заборонена (крім доставки і замовлень на винос).

Раніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові карантинні обмеження, що діятимуть з 19 грудня 2020 року.

Нагадаємо також, що в Україні обмежили відвідування супермаркетів і аптек на самоізоляції.

Як повідомлялося, глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном, адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.

Між іншим, у Нідерландах запроваджують локдаун на п’ять тижнів. Також Литва продовжила локдаун на півтора місяця через спалах Covid-19. Крім того Німеччина вводить жорсткий карантин з 16 грудня.