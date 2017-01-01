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    Британська служба ВВС у відеоролику показала Крим частиною Росії

    Посол Великобританії в Україні вже вибачилася за інцидент з «російським Кримом»
    Британський телеканал BBC у відеоанонсі чемпіонату світу з футболу-2018 показав Крим, як частину Російської Федерації. «BBC Sport розглядає карту міст-господарів для чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії і тренувальної бази збірної Англії в Репино», - йдеться в описі до відео. Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в своєму
    • Сьогодні, 00:26
    • Розсилка
    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    Посол Великобританії в Україні вже вибачилася за інцидент з «російським Кримом»

    Британський телеканал BBC у відеоанонсі чемпіонату світу з футболу-2018 показав Крим, як частину Російської Федерації.

    «BBC Sport розглядає карту міст-господарів для чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії і тренувальної бази збірної Англії в Репино», - йдеться в описі до відео.

    Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в своєму Twitter вже вибачилася за цей інцидент.

    «Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC виправить. Крим - це Україна», - написала Гоф.

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    Наразі відеоанонс видалено з сайту ВВС.

    До слова, російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку

    Крим ЗМІ Великобританія посол Україна
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