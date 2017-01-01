Британська служба ВВС у відеоролику показала Крим частиною Росії
- Сьогодні, 00:26
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Скріншот з відео
Посол Великобританії в Україні вже вибачилася за інцидент з «російським Кримом»
Британський телеканал BBC у відеоанонсі чемпіонату світу з футболу-2018 показав Крим, як частину Російської Федерації.
«BBC Sport розглядає карту міст-господарів для чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії і тренувальної бази збірної Англії в Репино», - йдеться в описі до відео.
Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в своєму Twitter вже вибачилася за цей інцидент.
«Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC виправить. Крим - це Україна», - написала Гоф.
Наразі відеоанонс видалено з сайту ВВС.
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