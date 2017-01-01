Британська служба ВВС у відеоролику показала Крим частиною Росії

Посол Великобританії в Україні вже вибачилася за інцидент з «російським Кримом»

Британський телеканал BBC у відеоанонсі чемпіонату світу з футболу-2018 показав Крим, як частину Російської Федерації. «BBC Sport розглядає карту міст-господарів для чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії і тренувальної бази збірної Англії в Репино», - йдеться в описі до відео. Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в своєму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Посол Великобританії в Україні вже вибачилася за інцидент з «російським Кримом»

Британський телеканал BBC у відеоанонсі чемпіонату світу з футболу-2018 показав Крим, як частину Російської Федерації.

«BBC Sport розглядає карту міст-господарів для чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії і тренувальної бази збірної Англії в Репино», - йдеться в описі до відео.

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в своєму Twitter вже вибачилася за цей інцидент.

«Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC виправить. Крим - це Україна», - написала Гоф.

Наразі відеоанонс видалено з сайту ВВС.

До слова, російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку