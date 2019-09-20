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    Британська студентка створила біопластик, який розкладається за місяць

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    Для створення біопластику Г&rsquo;юз використала червоні водорості - Британська студентка створила біопластик, який розкладається за місяць
    Для створення біопластику Г’юз використала червоні водорості

    Отриманий матеріал вийшов гнучким і напівпрозорим

    Випускниця факультету дизайну Сассекського університету Люсі Г’юз розробила біопластик зі шкіри та луски риб, який розкладається за 4-6 тижнів.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Новий матеріал називається MarinaTex. Для його створення Г’юз використала червоні водорості, які поєднують протеїн зі шкіри та луски риб. У підсумку отриманий матеріал вийшов гнучким і напівпрозорим.

    Дослідження показали, що матеріал розкладається у ґрунті за 4-6 тижнів.

    За словами британки, з відходів однієї атлантичної тріски можна створити близько 1400 пакетів.

    За свій винахід Г’юз отримала премію Джеймса Дайсона, яку вручають за досягнення у промисловому дизайні. Також вона отримала 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 306 тисяч гривень).

    До слова, влада одного із філіппінських сіл започаткувала програму «Рис в обмін на пластик». Згідно із правилами програми, місцеві жителі можуть отримати кілограм рису за кожні два кілограми зібраних пластикових відходів.

    Джерело: Громадське

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