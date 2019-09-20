Британська студентка створила біопластик, який розкладається за місяць



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Для створення біопластику Г’юз використала червоні водорості

Отриманий матеріал вийшов гнучким і напівпрозорим

Випускниця факультету дизайну Сассекського університету Люсі Г’юз розробила біопластик зі шкіри та луски риб, який розкладається за 4-6 тижнів.

Про це повідомляє The Guardian.

Новий матеріал називається MarinaTex. Для його створення Г’юз використала червоні водорості, які поєднують протеїн зі шкіри та луски риб. У підсумку отриманий матеріал вийшов гнучким і напівпрозорим.

Дослідження показали, що матеріал розкладається у ґрунті за 4-6 тижнів.

За словами британки, з відходів однієї атлантичної тріски можна створити близько 1400 пакетів.

За свій винахід Г’юз отримала премію Джеймса Дайсона, яку вручають за досягнення у промисловому дизайні. Також вона отримала 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 306 тисяч гривень).

До слова, влада одного із філіппінських сіл започаткувала програму «Рис в обмін на пластик». Згідно із правилами програми, місцеві жителі можуть отримати кілограм рису за кожні два кілограми зібраних пластикових відходів.

Джерело: Громадське