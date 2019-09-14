У бідному селі на Філіппінах пластикове сміття обмінюють на їжу



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Влада одного із філіппінських сіл започаткувала програму «Рис в обмін на пластик».

Згідно із правилами прграми, місцеві жителі можуть отримати кілограм рису за кожні два кілограми зібраних пластикових відходів.

Таким чином влада допомагає найбіднішим родинам харчами і водночас привчає їх відправляти сміття на переробку.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон подарував лідерам G7 наручні годинники з океанського сміття.