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    У бідному селі на Філіппінах пластикове сміття обмінюють на їжу

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    У бідному селі на Філіппінах пластикове сміття обмінюють на їжу

    Влада одного із філіппінських сіл започаткувала програму «Рис в обмін на пластик».

    Згідно із правилами прграми, місцеві жителі можуть отримати кілограм рису за кожні два кілограми зібраних пластикових відходів.

    Таким чином влада допомагає найбіднішим родинам харчами і водночас привчає їх відправляти сміття на переробку.

    Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон подарував лідерам G7 наручні годинники з океанського сміття.

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