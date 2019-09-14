У бідному селі на Філіппінах пластикове сміття обмінюють на їжу
Влада одного із філіппінських сіл започаткувала програму «Рис в обмін на пластик».
Згідно із правилами прграми, місцеві жителі можуть отримати кілограм рису за кожні два кілограми зібраних пластикових відходів.
Таким чином влада допомагає найбіднішим родинам харчами і водночас привчає їх відправляти сміття на переробку.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон подарував лідерам G7 наручні годинники з океанського сміття.