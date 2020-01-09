З'явилася реакція Єлизавети II на складення повноважень принцом Гаррі



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Королева Великобританії Єлизавета II з онуком принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл

Британська королева розчарована тим, що принц Гаррі і його дружина вирішили скласти повноваження членів королівської сім'ї

Королева Великобританії Єлизавета II засмутилася планами онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від повноважень членів королівської сім'ї і стати фінансово незалежними.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело.

За словами джерела, заява пари не була узгоджена з ким-небудь, що є порушенням протоколу.

Зазначається, що Єлизавета II глибоко засмучена, її чоловік принц Уельський Чарльз і внук герцог Кембриджський Вільям в люті.

Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про бажання відмовитися від обов'язків старших членів королівської сім'ї і отримати фінансову незалежність від Букінгемського палацу.

Принц Гаррі та Меган Маркл не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.