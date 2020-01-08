Принц Гаррі та Меган Маркл йдуть з королівської родини



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Принц Гаррі та Меган Маркл не назвали причину свого рішення

Подружжя планує «балансувати» між Сполученим Королівством та Північною Америкою

Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини.

«Ми збираємося відійти від «cтаршого» членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву», – йдеться в заяві подружжя.

Вони планують «балансувати» між Сполученим Королівством та Північною Америкою.

«Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації», – розповіло подружжя.

Принц Гаррі та Меган Маркл не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Джерело: Радіо Свобода