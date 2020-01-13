У Лондоні зустрінуться глави МЗС п’яти країн, громадяни яких загинули в літаку МАУ



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Військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак

За два дні у столиці Великої Британії відбудеться зустріч п’ятьох міністрів закордонних справ

Керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє CNN.

«Через два дні я побачуся з ними в Лондоні, у нас відбудеться зустріч п'яти міністрів закордонних справ країн, де ми домовимося, як наші країни діятимуть окремо і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим родинам», - сказав він.

Пристайко не уточнив, міністри яких країни братимуть участь у зустрічі, але, ймовірно, окрім України йдеться про Британію, Швецію, Канаду та Німеччину. В авіакатастрофі також загинули громадяни Ірану та Афганістану.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.