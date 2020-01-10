  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)

    • Розсилка
    Королеву Єлизавету ІІ помітили за кермом джипа Range Rover - Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)
    Королеву Єлизавету ІІ помітили за кермом джипа Range Rover

    Її Величність проїхалася на Range Rover поблизу садиби Сандрінгем у Норфолку

    У п’ятницю, 10 грудня, 93-річну королеву Великобританії Єлизавету ІІ помітили за кермом джипа Range Rover.

    Відповідні фото оприлюднили британські ЗМІ.

    Зазначається, що фото зроблені на майданчику садиби Сандрінгем у Норфолку.

    Королева залишиться в будинку Сандрінгема до річниці смерті батька, короля Джорджа VI, 6 лютого.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)
    Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)
    Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)
    Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)
    Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)

    До слова, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про бажання відмовитися від обов'язків старших членів королівської сім'ї і отримати фінансову незалежність від Букінгемського палацу.

    Королева Великобританії Єлизавета II засмутилася планами онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від повноважень членів королівської сім'ї і стати фінансово незалежними.

    Королева Єлизавета II Велика Британія автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ