Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)



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Королеву Єлизавету ІІ помітили за кермом джипа Range Rover

Її Величність проїхалася на Range Rover поблизу садиби Сандрінгем у Норфолку

У п’ятницю, 10 грудня, 93-річну королеву Великобританії Єлизавету ІІ помітили за кермом джипа Range Rover.

Відповідні фото оприлюднили британські ЗМІ.

Зазначається, що фото зроблені на майданчику садиби Сандрінгем у Норфолку.

Королева залишиться в будинку Сандрінгема до річниці смерті батька, короля Джорджа VI, 6 лютого.

До слова, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про бажання відмовитися від обов'язків старших членів королівської сім'ї і отримати фінансову незалежність від Букінгемського палацу.

Королева Великобританії Єлизавета II засмутилася планами онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від повноважень членів королівської сім'ї і стати фінансово незалежними.