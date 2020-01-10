Як 93-річна королева на джипі ганяє (фото)
Її Величність проїхалася на Range Rover поблизу садиби Сандрінгем у Норфолку
У п’ятницю, 10 грудня, 93-річну королеву Великобританії Єлизавету ІІ помітили за кермом джипа Range Rover.
Відповідні фото оприлюднили британські ЗМІ.
Зазначається, що фото зроблені на майданчику садиби Сандрінгем у Норфолку.
Королева залишиться в будинку Сандрінгема до річниці смерті батька, короля Джорджа VI, 6 лютого.
До слова, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про бажання відмовитися від обов'язків старших членів королівської сім'ї і отримати фінансову незалежність від Букінгемського палацу.
Королева Великобританії Єлизавета II засмутилася планами онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від повноважень членів королівської сім'ї і стати фінансово незалежними.