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    Британським школярам заборонили жартувати про коронавірус

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    Британським школярам заборонили жартувати про коронавірус

    За жартівливий кашель можуть відрахувати зі школи

    Для деяких британських школярів ввели нові правила поведінки на тлі пандемії Covid-19, зокрема, їм заборонено жартувати на тему коронавірусу. Про це повідомило видання Daily Mail.

    Зазначається, що в поточному навчальному році деякі школи підготували незвичайні нововведення для учнів. Так, в гастингській школі дітям заборонили «навмисне і зловмисно» кашляти або чхати, а також розповідати жарти про коронавірус.

    Водночас в одному з навчальних закладів столиці за жартівливий кашель можуть і зовсім відрахувати.

    Крім того, за даними видання, нові правила торкнулися і особистої гігієни. Наприклад, в одній зі шкіл Дербі кожен клас отримав свій туалет. При цьому відвідування чужої вбиральні спричинить серйозне покарання.

    За останніми даними, у Великый Британії зафіксували 337 168 випадків зараження Covid-19, з них 41 504 закінчилися смертю і 344 - одужанням.

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    діти школа Велика Британія жарт коронавірус
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