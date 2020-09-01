Головний освітянин Рівненщини захворів на коронавірус
Управління освіти продовжує працювати в штатному режимі
У виконувача обов'язків начальника управління освіти Рівненської області Олександра Набочука виявили Covid-19.
Про це повідомляє «РадіоТрек» з посиланням на заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна.
«У нього 21 серпня піднялася температура й він пішов на самоізоляцію. За рекомендацією сімейного лікаря йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат», – заявив чиновник.
Наразі хворий перебуває на самоізоляції.
Управління продовжує працювати в штатному режимі. Підозр на коронавірус в інших його працівників не виявлено.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.