У Миколаєві в перший навчальний день весь клас відправили на карантин
На Миколаївщині вже зафіксовано 1284 хворих на коронавірус
У Миколаєві на самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19, а також на карантин відправили дві групи з двох різних дитячих садків
Про це повідомило видання «Свідок.info» з посиланням на власні джерела в місцевому управлінні освіти.
На самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19. Також на карантині одна з груп у дитсадку № 71, а в садку № 95 – група і контактні вихователі.
Зазначимо, що за минулу добу на Миколаївщині коронавірус діагностували 32 особам. Усього в області вже 1284 інфікованих мешканця.
До слова, у Бердянську весь клас відправили на карантин через хворого на Covid-19 учня.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому 31 серпня в Україні померли 48 хворих на коронавірус.
Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.