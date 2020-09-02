У Миколаєві в перший навчальний день весь клас відправили на карантин



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На самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19

На Миколаївщині вже зафіксовано 1284 хворих на коронавірус

У Миколаєві на самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19, а також на карантин відправили дві групи з двох різних дитячих садків

Про це повідомило видання «Свідок.info» з посиланням на власні джерела в місцевому управлінні освіти.

На самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19. Також на карантині одна з груп у дитсадку № 71, а в садку № 95 – група і контактні вихователі.

Зазначимо, що за минулу добу на Миколаївщині коронавірус діагностували 32 особам. Усього в області вже 1284 інфікованих мешканця.

До слова, у Бердянську весь клас відправили на карантин через хворого на Covid-19 учня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому 31 серпня в Україні померли 48 хворих на коронавірус.

Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.