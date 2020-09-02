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    Наука та освіта

    У Миколаєві в перший навчальний день весь клас відправили на карантин

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    На самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19 - У Миколаєві в перший навчальний день весь клас відправили на карантин
    На самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19

    На Миколаївщині вже зафіксовано 1284 хворих на коронавірус

    У Миколаєві на самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19, а також на карантин відправили дві групи з двох різних дитячих садків

    Про це повідомило видання «Свідок.info» з посиланням на власні джерела в місцевому управлінні освіти.

    На самоізоляцію пішов один із класів у школі № 19. Також на карантині одна з груп у дитсадку № 71, а в садку № 95 – група і контактні вихователі.

    Зазначимо, що за минулу добу на Миколаївщині коронавірус діагностували 32 особам. Усього в області вже 1284 інфікованих мешканця. 

    До слова, у Бердянську весь клас відправили на карантин через хворого на Covid-19 учня.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому 31 серпня в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    школа Миколаїв карантин дитячий садок коронавірус
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