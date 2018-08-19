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    Британський бізнесмен пожертвував $1,2 млн на новий референдум щодо Brexit

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    Британський бізнесмен пожертвував $1,2 млн на новий референдум щодо Brexit

    Мільйонер вважає, що існує «реальний шанс все повернути назад»

    Британський мультимільйонер Джуліан Данкертон пожертвував £ 1 млн (близько $ 1,2 млн) громадської кампанії People's Vote, яка виступає за проведення нового референдуму щодо Brexit.

    Про це повідомляє The Guardian.

    За даними видання, Данкертон вважає, що People's Vote дає реальний шанс «переламати» ситуацію навколо виходу Великобританії з Євросоюзу.

    Як зазначається, Данкертон заявив, що британські політики «лише внесли плутанину» в суперечки з Brexit.

    People's Vote виступає за проведення референдуму, який дозволить британцям схвалити або відкинути проект угоди між Британією та ЄС щодо Brexit.

    Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС розглядають можливість компромісу щодо Brexit, який дозволив би Великобританії зберегти доступ до єдиного ринку товарів.

    Нагадаємо, очільник британського МЗС Джеремі Хант заявив про те, що ризики відсутності угоди між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії із ЄС зростають. 

    МЗС ЄС ЗМІ референдум Brexit Велика Британія
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