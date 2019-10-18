Британський фотограф зробив фото білки, яка схожа на Брюса Лі



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Фотограф назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру Фото: Terry Donnelly

Ще одна білка, яка приходить до саду фотографа, схожа на Джаггера

Британський фотограф Террі Доннеллі витратив рік, «вмовляючи» білок завітати у свій сад, щоб влаштувати там фотосесію.

Доннеллі встановив у своїй оранжереї метровий дерев'яний каркас і насипав поруч з ним горіхів. Щодня фотограф приходив туди і годинами чекав, коли прийдуть білки.

Фотограф поклав горіхи в горщик для квітів в глибині саду і кожні два дні переміщав його ближче до свого будинку.

«Білки ненавидять зміни, тому все потрібно було робити дуже повільно», - розповів він.

Фотограф назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру. «Джаггер дуже ефектно рухається. А Брюс Лі виглядає так, ніби займається бойовими мистецтвами», - каже Доннеллі.

Нагадаємо, переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи у 2019 році став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.

Джерело: ВВС Україна