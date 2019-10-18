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    Британський фотограф зробив фото білки, яка схожа на Брюса Лі

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    Фотограф назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру - Британський фотограф зробив фото білки, яка схожа на Брюса Лі
    Фотограф назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру
    Фото: Terry Donnelly

    Ще одна білка, яка приходить до саду фотографа, схожа на Джаггера

    Британський фотограф Террі Доннеллі витратив рік, «вмовляючи» білок завітати у свій сад, щоб влаштувати там фотосесію.

    Доннеллі встановив у своїй оранжереї метровий дерев'яний каркас і насипав поруч з ним горіхів. Щодня фотограф приходив туди і годинами чекав, коли прийдуть білки.

    Фотограф поклав горіхи в горщик для квітів в глибині саду і кожні два дні переміщав його ближче до свого будинку.

    «Білки ненавидять зміни, тому все потрібно було робити дуже повільно», - розповів він.

    Фотограф назвав своїх нових друзів відповідно до особливостей їхнього характеру. «Джаггер дуже ефектно рухається. А Брюс Лі виглядає так, ніби займається бойовими мистецтвами», - каже Доннеллі.

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    Британський фотограф зробив фото білки, яка схожа на Брюса Лі
    Британський фотограф зробив фото білки, яка схожа на Брюса Лі
    Британський фотограф зробив фото білки, яка схожа на Брюса Лі
    Фото: Terry Donnelly

    Нагадаємо, переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи у 2019 році став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.

    Джерело: ВВС Україна

    фотограф зоопарк тварини
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