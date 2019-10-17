Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню
Переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.
Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню. Побачивши лисицю, він подав сигнал тривоги родичам.
Хижак вдав, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнувся в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу. Бабак став здобиччю лисиці.
«Це - природа», - прокоментував подію Юнцин Бао.
Всього ж нагороди отримали 20 найкращих фотографій дикої природи:
Британський музей природознавства проводить конкурс «Найкращий фотограф дикої природи» вже 55 років поспіль. В цьому році на конкурс було подано 48 тис заявок від професійних фотографів і любителів з 100 країн світу.
Заявки на здобуття премії «Найкращий фотограф дикої природи 2020 року» приймаються з 21 жовтня до 12 грудня 2019 року включно.