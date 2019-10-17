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    Фото

    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік

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    Лисиця вдала, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнулася в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу - Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Лисиця вдала, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнулася в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу
    Yongqing Bao / Wildlife Photographer of the Year

    Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню

    Переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.

    Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню. Побачивши лисицю, він подав сигнал тривоги родичам.

    Хижак вдав, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнувся в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу. Бабак став здобиччю лисиці.

    «Це - природа», - прокоментував подію Юнцин Бао.

    Всього ж нагороди отримали 20 найкращих фотографій дикої природи:

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    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік
    Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік

    Британський музей природознавства проводить конкурс «Найкращий фотограф дикої природи» вже 55 років поспіль. В цьому році на конкурс було подано 48 тис заявок від професійних фотографів і любителів з 100 країн світу.

    Заявки на здобуття премії «Найкращий фотограф дикої природи 2020 року» приймаються з 21 жовтня до 12 грудня 2019 року включно.

    фотограф конкурс
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