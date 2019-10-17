Хитра лисиця, здивований бабак та інші найкращі фото дикої природи за 2019 рік



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Лисиця вдала, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнулася в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу Yongqing Bao / Wildlife Photographer of the Year

Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню

Переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.

Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню. Побачивши лисицю, він подав сигнал тривоги родичам.

Хижак вдав, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнувся в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу. Бабак став здобиччю лисиці.

«Це - природа», - прокоментував подію Юнцин Бао.

Всього ж нагороди отримали 20 найкращих фотографій дикої природи:

Британський музей природознавства проводить конкурс «Найкращий фотограф дикої природи» вже 55 років поспіль. В цьому році на конкурс було подано 48 тис заявок від професійних фотографів і любителів з 100 країн світу.

Заявки на здобуття премії «Найкращий фотограф дикої природи 2020 року» приймаються з 21 жовтня до 12 грудня 2019 року включно.