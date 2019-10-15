Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена



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В Одеському зоопарку на веселому святі підбили підсумки конкурсу «Дай ім'я малюкам»

Минулими вихідними в Одеському зоопарку відбулося традиційне свято «День малюків», присвячене всім дитинчатам, які народилися цього року.

Гостей свята зустрічали веселі ведучі-аніматори в образах мавпи і зебри. Разом з ними діти танцювали, грали і брали участь у веселих конкурсах.

На святі були підбиті підсумки конкурсу «Дай ім'я малюку-2019» і оголошено переможців.

Всі маленькі вихованці отримали свої імена:

Зелена мавпа (самець) - Абу (переможець - Ireen Zinchenko);

Угорська корова (самка) - Аранка (переможець - Лариса Кальницька);

Антилопа Нільгаут (самець і самка) - Розі і Роні (переможець - Oz Tory);

Біла лань (самець і самка) - Луна і Лучик (переможець - Lashin Serozha);

Європейська лань (2 самці і самка) - Кексик, Монті, Патриція (переможець - Валентина Бакаєва);

Двогорбий верблюд (самець) - Бархан (переможець Ганна Жоряну-П'ятак);

Єнот Полоскун (самець) - Ріккі (переможець - Велерія Куліш);

Рожевий пелікан (самець) - Пінкі (переможець - Oleksii Ivanshuk);

Зебра Гранта (самець) - Нельсон (переможець - Андрій Полозенко).

На завершення святкової програми організатори запросили всіх поспостерігати за показовими годуваннями екзотичних тварин - носух і слонихи Венді.

Одеський зоопарк висловлює подяку Дитячому фонду ім. Серафима Саровського за допомогу в організації заходу.