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    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена

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    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена

    В Одеському зоопарку на веселому святі підбили підсумки конкурсу «Дай ім'я малюкам»

    Минулими вихідними в Одеському зоопарку відбулося традиційне свято «День малюків», присвячене всім дитинчатам, які народилися цього року.

    Гостей свята зустрічали веселі ведучі-аніматори в образах мавпи і зебри. Разом з ними діти танцювали, грали і брали участь у веселих конкурсах.
    На святі були підбиті підсумки конкурсу «Дай ім'я малюку-2019» і оголошено переможців.
    Всі маленькі вихованці отримали свої імена:

    • Зелена мавпа (самець) - Абу (переможець - Ireen Zinchenko);
    • Угорська корова (самка) - Аранка (переможець - Лариса Кальницька);
    • Антилопа Нільгаут (самець і самка) - Розі і Роні (переможець - Oz Tory);
    • Біла лань (самець і самка) - Луна і Лучик (переможець - Lashin Serozha);
    • Європейська лань (2 самці і самка) - Кексик, Монті, Патриція (переможець - Валентина Бакаєва);
    • Двогорбий верблюд (самець) - Бархан (переможець Ганна Жоряну-П'ятак);
    • Єнот Полоскун (самець) - Ріккі (переможець - Велерія Куліш);
    • Рожевий пелікан (самець) - Пінкі (переможець - Oleksii Ivanshuk);
    • Зебра Гранта (самець) - Нельсон (переможець - Андрій Полозенко).

    На завершення святкової програми організатори запросили всіх поспостерігати за показовими годуваннями екзотичних тварин - носух і слонихи Венді.

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    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена
    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена
    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена
    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена
    Маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена

    Одеський зоопарк висловлює подяку Дитячому фонду ім. Серафима Саровського за допомогу в організації заходу.

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