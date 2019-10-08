Черкаський зоопарк перейменували у «Рошен»



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В останні роки компанія «Рошен» вклала у черкаський зоопарк 75 млн грн

На 300 млн грн, які спонсор планує надати в обмін на назву, планується зробити багато поліпшень у зоопарку, повідомили у міськраді Черкас

Черкаський міський зоологічний парк змінить свою назву на Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Як повідомляє пресслужба міської ради Черкас, за затвердження договору про надання спонсорської підтримки між Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «Рошен», комунальним підприємством «Черкаський міський зоологічний парк» та Черкаською міською радою та затвердження Статуту комунального підприємства «Черкаський міський зоологічний парк» в новій редакції» проголосували депутати на сесії 8 жовтня.

Згідно з договором, зоопарк матиме назву «Комунальна організація «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен», натомість компанія вкладе у заклад 300 млн грн.

Директор зоопарку Євгеній Ван повідомив, що у останні роки «Рошен» вклав у зоопарк 75 млн грн, на що було збудовано експозиції «Земля ведмедів та вовків» і «Олені та зубри».

«На 300 млн грн, які спонсор планує надати в обмін на назву, планується зробити багато поліпшень: будинок приматів, експозицію пінгвінів Гумбольдта, відреставрувати озеро, зробити велику ігрову дитячу зону тощо. При цьому, поліпшення залишаться власністю громади, а зоопарк – комунальним закладом», - заявили у міськраді.

Раніше депутат Черкаської облради Андрій Куча у Facebook повідомив, що міському голові Черкас Анатолію Бондаренку прийшов лист від президента Кондитерської корпорації «Рошен», в якому його просили змінити назву міського зоопарку на «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».