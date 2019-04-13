Британський комік помер на сцені, а глядачі продовжували сміятися



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Яну Когніто було 60 років

У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт

Знаменитий британський стендап-комік Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прямо під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт. Про це повідомляє BBC.

«Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт», - йдеться в повідомленні.

Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п'ять хвилин.

Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.

Яну Когніто було 60 років.

Як повідомлялось, 11 квітня на 74-мі році життя помер соліст Національної опери, народний артист України Іван Пономаренко.

Нагадаємо, 9 квітня на 74 році життя помер актор театру та кіно, народний артист України Петро Бенюк. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка.

3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк.