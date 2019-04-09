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    Помер український актор Петро Бенюк

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    <p>Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів, розповіли в театрі</p> - Помер український актор Петро Бенюк

    Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів, розповіли в театрі

    Петро Бенюк помер на 74 році життя. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка

    9 квітня помер актор театру та кіно, народний артист України Петро Бенюк.

    Про це повідомляє у Facebook Національний український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові.

    «Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи», - зазначили в театрі.

    Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів, розповіли в театрі.

    «Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької. Сумуємо...» - говориться у повідомленні.

    Петро Бенюк помер на 74 році життя. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка.

    Нагадаємо, 3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк.

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