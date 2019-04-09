Помер український актор Петро Бенюк



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Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів, розповіли в театрі

Петро Бенюк помер на 74 році життя. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка

9 квітня помер актор театру та кіно, народний артист України Петро Бенюк.

Про це повідомляє у Facebook Національний український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові.

«Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи», - зазначили в театрі.

Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів, розповіли в театрі.

«Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької. Сумуємо...» - говориться у повідомленні.

Петро Бенюк помер на 74 році життя. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка.

Нагадаємо, 3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк.