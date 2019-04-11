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    Помер соліст Національної опери Іван Пономаренко

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    <span>Зупинилося серце соліста Національної опери України, видатного українського співака Івана Пономаренка</span> - Помер соліст Національної опери Іван Пономаренко
    Зупинилося серце соліста Національної опери України, видатного українського співака Івана Пономаренка
    Архівне фото: day.kyiv.ua

    Прощання з митцем відбудеться 13 квітня у фойє театру о 10:30, о 12:00 – відспівування в Іллінській церкві.

    Сьогодні, 11 квітня, на 74-мі році життя помер соліст Національної опери і народний артист Іван Пономаренко. Про це повідомляється на сайті Національної опери.

    «Українське музичне мистецтво втратило великого співака, з ім’ям якого пов’язана одна із найяскравіших сторінок сучасного оперного виконавства, людину, яка своє життя, серце і талант віддала служінню мистецтву», – йдеться в повідомленні.

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    Іван Пономаренко працював на сценах Національної опери України, Одеського театру опери і балету, а також за кордоном.

    У доробку митця-баритона – понад тридцять партій у класичному і сучасному репертуарах. Серед яких Мазепа, Євгеній Онєгін, Дон Жуан в однойменних операх П. Чайковського, Щелкалов у «Борисі Годунові» М. Мусоргського, Скарпіа в опері «Тоска» Дж. Пуччіні, Альфіо у «Сільській честі» П. Масканьї, найскладніші і найдраматичніші партії вердіївського репертуару: Жермон, Ріголетто, Набукко, Амонасро, Ренато в київських та зарубіжних постановках опер «Ріголетто», «Набукко», «Аїда», «Бал-маскарад».

    Також соліст викладав у Національній музичній академії України ім. П. Чайковського та в Одеській консерваторії ім. А. Нежданової.

    «Поки є голос – буду співати», – говорив в інтервʼю Іван Пономаренко.

    Прощання з митцем відбудеться 13 квітня у фойє театру о 10:30. О 12:00 – відспівування в Іллінській церкві.

    Нагадаємо, 9 квітня на 74 році життя помер актор театру та кіно, народний артист України Петро Бенюк. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка.

    3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк.

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