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    Коронавірус в Україні: кількість нових хворих стрімко зростає четверту добу поспіль

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    За минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 229 осіб - Коронавірус в Україні: кількість нових хворих стрімко зростає четверту добу поспіль
    За минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 229 осіб
    Фото: пресслужба Чернівецької ОДА

    Вчора в Україні було зроблено 54 265 ковід-тестувань

    За минулу добу, 13 січня, в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.

    Як повідомив міністр охорони хдоров’я Максим Степанов, за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 229 осіб. Померо від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти.

    Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 138 764 особи;
    • одужало – 837 063 особи;
    • летальних випадків – 20 376;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    м. Київ – 794 випадки;

    Вінницька область – 214 випадків;

    Волинська область – 221 випадок;

    Дніпропетровська область – 317 випадків;

    Донецька область – 588 випадків;

    Житомирська область – 373 випадки;

    Закарпатська область – 119 випадків;

    Запорізька область – 554 випадки;

    Івано-Франківська область – 141 випадок;

    Київська область – 410 випадків;

    Кіровоградська область – 83 випадки;

    Луганська область – 214 випадків;

    Львівська область – 482 випадки;

    Миколаївська область – 460 випадків;

    Одеська область – 357 випадків;

    Полтавська область – 345 випадків;

    Рівненська область – 280 випадків;

    Сумська область – 265 випадків;

    Тернопільська область – 209 випадків;

    Харківська область – 378 випадків;

    Херсонська область – 117 випадків;

    Хмельницька область – 229 випадків;

    Черкаська область – 307 випадків;

    Чернівецька область – 196 випадків;

    Чернігівська область – 272 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби коронавірус
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