Коронавірус в Україні: кількість нових хворих стрімко зростає четверту добу поспіль
Вчора в Україні було зроблено 54 265 ковід-тестувань
За минулу добу, 13 січня, в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.
Як повідомив міністр охорони хдоров’я Максим Степанов, за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 229 осіб. Померо від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти.
Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 138 764 особи;
- одужало – 837 063 особи;
- летальних випадків – 20 376;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 794 випадки;
Вінницька область – 214 випадків;
Волинська область – 221 випадок;
Дніпропетровська область – 317 випадків;
Донецька область – 588 випадків;
Житомирська область – 373 випадки;
Закарпатська область – 119 випадків;
Запорізька область – 554 випадки;
Івано-Франківська область – 141 випадок;
Київська область – 410 випадків;
Кіровоградська область – 83 випадки;
Луганська область – 214 випадків;
Львівська область – 482 випадки;
Миколаївська область – 460 випадків;
Одеська область – 357 випадків;
Полтавська область – 345 випадків;
Рівненська область – 280 випадків;
Сумська область – 265 випадків;
Тернопільська область – 209 випадків;
Харківська область – 378 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 229 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 196 випадків;
Чернігівська область – 272 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.