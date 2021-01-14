Коронавірус в Україні: кількість нових хворих стрімко зростає четверту добу поспіль

За минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 229 осіб

Вчора в Україні було зроблено 54 265 ковід-тестувань

За минулу добу, 13 січня, в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.

Як повідомив міністр охорони хдоров’я Максим Степанов, за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 229 осіб. Померо від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти.

Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 138 764 особи;

одужало – 837 063 особи;

летальних випадків – 20 376;

проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.