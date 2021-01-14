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    Стане звичайним вірусом. Епідеміолог розповіла, коли вщухне пандемія

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    Восени коронавірус може перетворитися на звичайний респіраторний вірус - Стане звичайним вірусом. Епідеміолог розповіла, коли вщухне пандемія
    Восени коронавірус може перетворитися на звичайний респіраторний вірус
    Фото: ТСН

    Лікарка повідомила, в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон тих, хто перехворів на ковід, але «цю цифру можна сміливо помножити на три»

    Зниження захворюваності коронавірусом в Україні розпочнеться навесні, а до літа епідемія почне вщухати. До кінця 2021 року ковід може стати звичайним респіраторним вірусом.

    Такий прогноз зробила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського доктор медичних наук, професор Алла Мироненко в інтерв'ю для видання Факти.

    «Думаю, зниження захворюваності відбудеться і раніше квітня, а до літа епідемія вщухне. Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, який найчастіше вражає дітей. Якщо вони «познайомляться» з вірусом в дитинстві, то в них виробиться імунітет. При наступній зустрічі може боліти горло, виникнути нежить, кашель, але ніхто не помре. Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ», - вважає фахівець.

    Вона додала, що в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон позитивних, але цю цифру можна сміливо помножити на три, через те, що у багатьох районах немає вірусологічних лабораторій і фахівці проводять аналізи на виїзді в середньому один раз в тиждень.

    Це призводить до того, що люди без ускладнень, які лікуються вдома самостійно – просто не потрапляють в офіційну статистику. На думку Мироненко, вже 30-35% населення перехворіли та несприйнятливі до коронавірусу.

    Тим не менш в Україні кількість нових хворих стрімко зростає четверту добу поспіль. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1138764
    • Одужали
      837063
    • Хворіють
      281325
    • Померли
      20376

    Водночас стало відомо, що вчені виявили у Кенії абсолютно новий штам коронавірусу.

    Крім того у ВООЗ попередили, що другий рік пандемії може стати важчим за перший.

    Теги: здоров'я лікар хвороби епідемія імунітет аналізи вірус коронавірус
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