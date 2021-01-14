Росія заборонила використовувати Covid-вакцину Pfizer
Вакцина не пройшла реєстрацію на території РФ
Росія заборонила використання вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech, бо вона не пройшла державну реєстрацію. Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що «Росспоживнагляд» також заборонив використання цієї вакцини і для організацій міжнародного медичного кластера.
«Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, що не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено», ─ йдеться в повідомленні відомства.
Наголошується, що на сьогодні в Росії зареєстровано дві вітчизняні вакцини: «Супутник V» і «ЭпиВакКорона».
Як повідомлялося, Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».
Раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.
У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.
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