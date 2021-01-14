Росія заборонила використовувати Covid-вакцину Pfizer

«Росспоживнагляд» також заборонив використання цієї вакцини і для організацій міжнародного медичного кластера

Вакцина не пройшла реєстрацію на території РФ

Росія заборонила використання вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech, бо вона не пройшла державну реєстрацію. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що «Росспоживнагляд» також заборонив використання цієї вакцини і для організацій міжнародного медичного кластера.

«Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, що не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено», ─ йдеться в повідомленні відомства.

Наголошується, що на сьогодні в Росії зареєстровано дві вітчизняні вакцини: «Супутник V» і «ЭпиВакКорона».

Як повідомлялося, Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».

Раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.



