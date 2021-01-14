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    НСЖУ повідомила скільки українських журналістів померло через Covid-19 від початку пандемії

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    У світі від початку пандемії від коронавірусу померло більше 600 працівників медіа з 59 різних країн світу. - НСЖУ повідомила скільки українських журналістів померло через Covid-19 від початку пандемії
    У світі від початку пандемії від коронавірусу померло більше 600 працівників медіа з 59 різних країн світу.
    Фото з сайту НСЖУ

    Померлі медійники були переважно пенсійного віку

    В Україні від початку пандемії від коронавірусу померло 14 журналістів. Такі дані оприлюднила Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

    Зазначається, що померлі медійники були переважно з групи ризику ─ пенсійного віку, хоча, за словами глави НСЖУ Сергія Томіленка, померли й молоді співробітники ЗМІ.

    У світі від початку пандемії від коронавірусу померло більше 600 працівників медіа з 59 різних країн світу. 

    Як повідомляє Європейська федерація журналістів (ЄФЖ), посилаючись на дані неурядової організації «Кампанія Прес-Емблеми» (Женева) (Press Emblem Campaign – PEC), найбільше журналістів померло в Італії.

    Так, в Італії від коронавірусу зафіксовано 40 смертей серед журналістів, у Туреччині ─ 17, у Великобританії ─ 13, в РФ ─ вісім, в Іспанії ─ шість, у Франції ─п'ять.

    Щонайменше по одній смерті від Covid-19 зафіксовано у Швейцарії, Австрії, Німеччині, Болгарії, Бельгії та Азербайджані.

    У Європейській федерації журналістів підкреслили, що працівники ЗМІ постійно знаходяться в зоні підвищеного ризику, з перших спалахів інфекції.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 січня, було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 138 764 особи; одужало – 837 063 особи; летальних випадків – 20 376; проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

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    Теги: ЗМІ смерть хвороби НСЖУ журналіст коронавірус
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