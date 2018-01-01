Будапешт знову побачив утиски угорської мови в Україні

Сійярто занепокоєний тим, що угорські газети в Україні необхідно буде друкувати двома мовами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна утискає права нацменшин щодо використання рідних мов. Про це міністр сказав у ефірі угорського каналу M1, повідомляє сайт уряду Угорщини. Зокрема, Сійярто обурився ініціативою титрування творів і публікацій українською мовою. «Замість того, щоб пом'якшити



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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Сійярто занепокоєний тим, що угорські газети в Україні необхідно буде друкувати двома мовами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна утискає права нацменшин щодо використання рідних мов.

Про це міністр сказав у ефірі угорського каналу M1, повідомляє сайт уряду Угорщини.

Зокрема, Сійярто обурився ініціативою титрування творів і публікацій українською мовою.

«Замість того, щоб пом'якшити конфлікти, Україна зробила подальші пропозиції щодо обмеження використання мови та громадянства. Наприклад, буде обов'язковим показувати українську розшифровку діалогу під час постановок театру, а угорські газети також мають бути опубліковані двома мовами», - сказав Сійярто.

Глава МЗС Угорщини пообіцяв подальшу негативну реакцію на українські мовні ініціативи.

«Уряд Угорщини виступить проти останніх заходів з тією ж наполегливістю, як і проти закону про освіту», - додав Сійярто.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», який розкритикували Угорщина та Румунія через статтю про освіту державною мовою.

МЗС Угорщини погрожувало заблокувати всі майбутні зближення України з ЄС через новий закон про освіту.

Експерти Ради Європи позитивно оцінили освітній закон України.

Венеційська комісія не підтримала закиди Угорщини щодо українського освітнього закону. В ЄС згодні, що освітній закон не порушує угоду про асоціацію.

Венеційська комісія дійшла висновків, що права угорськомовної та інших меншин можуть бути дотримані без внесення змін до ст. 7 закону про освіту - тієї, що встановлює мову навчання.