«Будеш кров'ю стікати»: Жириновський побив активістів під час мітингу в Москві



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Жириновський бив людей і погрожував їм «зникненнями» та тюремними термінами

«Я викличу сюди 10 тисяч Росгвардії і від вас нічого не залишиться», кричав оскаженілий Жириновський

У неділю, 9 вересня, скандально відомий спонсор терористів і депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський під час протесту проти пенсійної реформи нападав на учасників акції.

Як видно на відео очевидців з місця подій, істерика лідера ЛДПР була викликана критичними вигуками людей на його адресу.

Прикриваючись численною охороною, оскаженілий Жириновський метався у натовпі, намагаючись виловити своїх «кривдників» і погрожуючи активістам Росгвардією та тюремними термінами, пише «Новое врямя».

«Я викличу сюди 10 тисяч Росгвардії і від вас нічого не залишиться. І ваші батьки ніколи вас не знайдуть... Хто сіпнеться, на три роки посаджу... Посаджу всіх у тюрму, негідники!», - кричав він учасникам протесту.

Крім того, охорона Жировновского повалила одного з активістів на землю, а ще одного глава ЛДПР побив особисто.

«Зараз як дам в твій череп, що ти будеш кров'ю стікати!», - пригрозив він, після чого вдарив людину в обличчя.

Нагадаємо, містах Росії проходили акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбувалися в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

Повідомлялося, що у Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.

Станом на вечір неділі повідомлялося вже про майже 900 затриманих в РФ.

До слова, Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи.