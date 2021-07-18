«Будинок-убивця» обвалився на Львівщині (фото)

Частково будинок зруйнувався ще в 2019 році

Через аварію перекриття будинку в Дрогобичі два роки тому загинуло вісім осіб

Другий під’їзд аварійного чотирьохповерхового будинку, під завалами якого у 2019 році загинуло вісім осіб, зруйнувався у Дрогобичі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського», – повідомив він.

Козицький нагадав, що мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому. За його даними, потерпілих не має.

Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня 2019 року у Дрогобичі Львівської області стався обвал у чотириповерховому житловому будинку. Згодом з-під уламків дістали тіла вісьмох загиблих.

Спочатку у ДСНС заявили, що обвал стався внаслідок вибуху газу. Згодом однією із причин обвалу експерти назвали втрату стійкості несучої стіни, яка дала тріщину.

Постраждалим внаслідок обвалу виділили з обласного бюджету Львівщини понад 1 млн грн.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.