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    «Будинок-убивця» обвалився на Львівщині (фото)

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    Частково будинок зруйнувався ще в 2019 році - «Будинок-убивця» обвалився на Львівщині (фото)
    Частково будинок зруйнувався ще в 2019 році
    Фото з відкритих джерел

    Через аварію перекриття будинку в Дрогобичі два роки тому загинуло вісім осіб

    Другий під’їзд аварійного чотирьохповерхового будинку, під завалами якого у 2019 році загинуло вісім осіб, зруйнувався у Дрогобичі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

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    «Будинок-убивця» обвалився на Львівщині (фото)
    «Будинок-убивця» обвалився на Львівщині (фото)

    «Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського», – повідомив він.

    Козицький нагадав, що мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому. За його даними, потерпілих не має.

    Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня 2019 року у Дрогобичі Львівської області стався обвал у чотириповерховому житловому будинку. Згодом з-під уламків дістали тіла вісьмох загиблих.

    Спочатку у ДСНС заявили, що обвал стався внаслідок вибуху газу. Згодом однією із причин обвалу експерти назвали втрату стійкості несучої стіни, яка дала тріщину.

    Постраждалим внаслідок обвалу виділили з обласного бюджету Львівщини понад 1 млн грн.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    Читайте також: Вибух на Позняках. Що тепер відбувається зі зруйнованим будинком і його мешканцями

    Теги: вибух Львівщина ДСНС Володимир Зеленський президент будинок аудит
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    «Будинок-убивця» обвалився на Львівщині (фото)