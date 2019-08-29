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    Під завалами у Дрогобичі знайшли тіла восьми загиблих

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    Розбирання завалів у Дрогобичі, Львівська область, 28 серпня 2019 року - Під завалами у Дрогобичі знайшли тіла восьми загиблих
    Розбирання завалів у Дрогобичі, Львівська область, 28 серпня 2019 року

    У ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з під завалів врятували сімох осіб

    Станом на 6 годину четверга триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій під'їзду будинку у Дрогобичі.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам) та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення», - йдеться у повідомленні.

    Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб.

    У ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з під завалів врятували сімох осіб із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Під завалами знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).

    Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 осіб, 3 кінологічних розрахунки та 29 одиниць техніки, у тому числі пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування із спеціальним обладнанням.

    Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.

    Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.

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