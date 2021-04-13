Вибух на Позняках. Що тепер відбувається зі зруйнованим будинком і де опинились його мешканці

Чому завмер демонтаж руїн? Версії сторін

21 червня минулого року на столичних Позняках пролунав вибух. Була зруйнована одна секція багатоповерхівки по вулиці Соломії Крушельницької, загинули п’ятеро людей, а ще 120 лишились без житла. Основна версія вибуху — витік газу. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей). Однак остаточних результатів розслідування досі немає. Відсутній суттєвий прогрес і в демонтажі зруйнованої секції, і в справі переселення постраждалих у квартири, надані владою…

За демонтаж зруйнованого будинку з бюджету столиці виділено понад 14 млн грн. Договір було укладено між комунальним підприємством «Житлоінвестбуд-УКБ» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» 26 серпня 2020 року. Фактично знесення будинку розпочалося в середині грудня минулого року. Розбирали поверх за поверхом. Перед тим, у жовтні, будинок укріпили, аби, по-перше, він не розсипався сам по собі у будь-який момент і не спричинив руйнування сусіднього під’їзду. По-друге, мешканцям намагалися дати можливість квартир забрати необхідні речі: документи, цінності, верхній одяг, взуття тощо. Про винесення великогабаритних речей на кшталт холодильників чи шаф вже не йшлося.

Закінчити розбирати руїни будинку місцева влада обіцяла ще до нового року, тобто до настання 2021-го. Однак процес затягнувся, а приблизно з початку березня 2021 року демонтажу завмер: три нижні поверхи і досі нерозібрані.

У КП «Житлоінвестбуд-УКБ» припинення демонтажу пояснюють так: «Роботи зупинені на вимогу Київської міської прокуратури у зв’язку з проведенням будівельно-технічної експертизи для встановлення причин руйнування. Після зняття заборони, роботи на об’єкті будуть поновлені. На теперішній час демонтовано 7 із 10 поверхів пошкодженої секції».

Демонтаж завмер на рівні третього поверху

У місцевих мешканців інша версія зупинки робіт. «У чаті, який створили мешканці будинку, що вибухнув, пояснюють: ніхто не поспішає відмовлятися від права власності на квартири, які було зруйновано. Це означає, що у разі зведення нової багатоповерхівки на цьому місці, власники могли б претендувати на квартири у цій будівлі», — розповідає мешканка сусіднього під’їзду Катерина.

У розмові з кореспондентом «Главкома» місцеві мешканці дивуються: яка може буди будівельно-технічна експертиза на етапі демонтажу третього поверху, якщо епіцентром вибуху стала квартира на сьомому?

Зачарований паркан

Як писав «Главком», з моменту зупинки демонтажу охорона з території майданчика та навколо неї зникла, зате з’явилась дірка в огорожі, через яку на територію почали потрапляти діти.

Підлітки знайшли нове місце для ігор та посиденьок: майданчик, де триває демонтаж будинку, що вибухнув

Однак не лише діти користуються діркою в огорожі. У тематичній групі в соцмережі користувачі скаржаться, що з нерозібраних приміщень, де, по суті, вже не лишилося цінних речей, невідомі виносять усе, що погано лежить. «Зруйновану секцію так і не розібрали до кінця, три поверхи стоять, охорони теж не видно. Кожен день якісь молодики (компанії з кількох хлопців) через проламаний паркан лазять по будівлі, двоє караулять біля паркану, а ще двоє-троє йдуть до будівлі і щось там шукають», — йдеться на сторінці групи «Будинок С. Крушельницкої 1/5».

«Ми звертались у Національну поліцію, але навіть патруль не приїхав на виклик! Сторож наче є там, але він ніколи не виходить зі свого вагончика, я вже не кажу, щоб обходити територію», — скаржиться у коментарі до допису інший користувач.

У «КП «Житлоінвестбуд-УКБ» ситуацію описують інакше. «На зазначеній аварійній ділянці присутня охорона генпідрядної організації «Будівельна компанія «ЗЗБК №1», особлива увага приділяється безумовному дотриманню Правил безпеки на будівельному майданчику, у тому числі забезпеченню охорони та запобіганню проникненню на об'єкт сторонніх осіб», – йдеться у відповіді КП ««Житлоінвестбуд-УКБ» на запит «Главкома».

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З зовнішнього боку будинку паркан справді має надійний вигляд: рівний, пофарбований, всі дощечки однакові, повно попереджувальних знаків.

З боку дороги огорожа рівна, однакова, без дірок

А от вже на частині огорожі з боку двору будинку, помітні сліди ремонту «дірок»: непофарбовані дошки, якими, схоже, блокували лазівки.

Частина паркану, яку, очевидно, «ремонтували» після зламу

Тим не менш, треба визнати, станом на 12 квітня жодної дірки у паркані не було. «Зараз справді немає. А взагалі з’являються регулярно, — коментує місцева мешканка Катерина. – Я особисто тричі телефонувала у ЖЕК, коли бачила нові дірки. Паркан справді ремонтували, однак за якийсь час з’являлись нові лазівки».

Нові латки на паркані свідчать, що хтось намагався знайти прохід на небезпечну територію

Де живуть постраждалі?

Питання подальшої долі мешканців будинку, який вибухнув, також досі не вирішено. Більшість з них дійсно отримали помешкання. За останніми даними ЗМІ, 16 із 40 мешканців отримали ключі від квартир у ЖК «Кришталеві озера», що біля Феофанії. Ще 18 сімей отримали квартири у ЖК «Дніпровський». Решта – у ЖК «Лісова казка» (вул. Радистів, Биківня ).

Фактично ж лише одна сім’я перезимувала у новому помешканні біля Феофанії: без тепла і гарячої води. Решта ж сімей мусять винаймати житло чи тимчасово шукати притулку у родичів.

«18 сімей отримали квартири в ЖК «Дніпровський», це вулиця Гродненська 14а. Ми всі – тобто всі 18 сімей – отримали право власності на нові квартири, але заїхати туди ми не можемо, бо будинок ще не впорядковано. Спочатку нам пообіцяли, що ми зможемо зайти у нові помешкання у лютому, потім – у березні, тепер от обіцяють, що у червні… Ми кілька разів туди їздили, там начебто роботи ведуться», - розказує жінка, яка жила на десятому поверсі зруйнованого будинку.

Зауважимо: постраждалі отримали голі стіни у новобудовах. Тобто їх потрібно ще обставляти. Ще одна скарга постраждалих: усі три ЖК розташовані далеко від найближчої станції метро, дорога до них займає близько 20 хвилин на маршрутці. Це некомфортно для людей, які звикли жити у п’яти хвилинах до найближчої станції.

Потерпілі непотерпілі

Є ще одна проблема у мешканців зруйнованого будинку на Соломії Крушельницької 1/5. Вона майже не обговорюється. Річ у тім, що від вибуху постраждали і мешканці сусіднього під’їзду: №5. Як писав «Главком», секція будинку, яка вибухнула (під’їзд №6) була зведена фактично окремо, тобто не була продовженням будинку. Завдяки цьому, власне, загалом весь будинок, усі його секції, не зазнали руйнації внаслідок вибуху. Водночас впродовж кількох тижнів, доки тривали усі технічні експертизи, мешканці квартир у під’їзді №5 не знали, чи визнають їхні помешкання придатними для проживання.

Цих мешканців не евакуйовували, вони залишаються у своєму житлі, однак також вважають себе постраждалими. «Я проживала на десятому поверсі, і наша квартира є, так би мовити, кутовою у будинку. Тобто коли секцію, яка вибухнула, демонтували, стіна, що йде вздовж однієї з кімнат, ванни та туалету стала пліснявіти. Річ у тім, що той бік будинку, яка прилягає до сусідньої секції, жодним чином не була утеплена, навіть не була обкладена плиткою зовні. У результаті і року не минуло, як вся стіна зацвіла, чорна пліснява проступає на шпалерах, на плитці», — бідкається місцева мешканка Катерина, яка раніше проживала у квартирі у п’ятому під’їзді. Вона була змушена переїхати і винаймати житло, оскільки жити у таких умовах з маленькою дитиною було неможливо.

Стіна секції, що розташований поруч зі зруйнованою, була не утеплена. «Тепер стіна у квартирі дуже холодна, я на могла спати у ліжку, що стояло поруч з нею», — скаржиться місцева мешканка

Однак холодні стіни і пліснява – це ще не всі клопоти. За словами мешканців, їхній будинок досі залишається відключеним від газопостачання, і усі, хто лишився у будинку, вимушені користуватися електричними плитками. «Іншого виходу немає, готувати їсти якось треба. Ніхто не знає, чи довго протягне електромережа, чи не станеться у якийсь момент перенавантаження?», — переймається Катерина.

Мешканцям під’їздів, які не були зруйновані вибухом, квартир ніхто не обіцяв. Якість їхнього життя у будинку тепер знизилась. До відсутності газу, холодних кімнат та іншого додається ще й вельми печальна картина руїн у дворі та постійна небезпека для дітей, які постійно перебувають поруч з майданчиком без реальної охорони.

Наталія Сокирчук, «Главком»